Multe (non solo stradali): nel 2021 le città iblee hanno incassato oltre 3 milioni

“Entrate per controllo e repressione degli illeciti”.

È una voce che nei dodici comuni ragusani supera i 3 milioni di euro su bilanci spesso asfittici. Riguarda il totale delle sanzioni elevate per gli illeciti che possono essere cancellati attraverso il pagamento di una contravvenzione, comunemente chiamata “multa”. Non solo quelle stradali, ma anche per reati di tipo amministrativo.

MULTE, I DATI DI OPENPOLIS



Stando ai dati di openpolis, fondazione che ha spulciato le cifre dai bilanci consuntivi di tutti comuni italiani, nel ragusano esce fuori un resoconto che conferma quanto scritto mesi fa a proposito delle contravvenzioni stradali: Vittoria prima città per incasso totale, Acate quella in cui è più alta l’entrata pro-capite, in relazione cioè al rapporto numero di abitanti/entrata per illeciti.

I DATI DI VITTORIA

Due anni fa, ancora in piena pandemia, il comune di Vittoria ha sfiorato il milione di euro di entrate pr controllo e represssione degli illeciti: 994.574,29 euro per la precisione. Segue Ragusa città con 779.071,6 euro. Quindi Acate con 246.743,24 euro. La cittadina più occidentale del territorio è quella in cui è più alta la possibilità di essere sanzionati: con i suoi 11.325 abitanti fanno una media a testa di 23,32 euro.

Anche a Scicli entate importanti: 223.018,77 €. A Santa Croce Camerina, i controlli del Comune non scherzano: 209.120,39 euro di incasso, per una media di 19,16 euro a testa fra i 10.955 cittadini. Poi Comiso con 178.175,42 euro e Pozzallo con 63.577,41 euro.

I DATI DEGLI ALTRI COMUNI

Incassi minimi a Monterosso Almo (407,4 euro) e Giarratana (147 euro). Le due cittadine montane hanno un’entrata pro-capite rispettivamente di 14 e 5 centesimi. Insomma: incappare in una multa per illecito da queste parti è una rarità. Ma, si sa: i comuni più piccoli, oltre ad avere meno abitanti, detengono meno personale per controllare i territori.

In questa lista mancano i dati di Modica e Chiaramonte Gulfi, comuni che, sempre nel 2021 – dati del ministero dell’Interno –, solo considerando le contravvenzioni al codice della strada hanno incassato rispettivamente 351.825,83 euro e 7.228,14 €, mentre di Ispica non risulta alcun dato, sia nel primo che nel secondo caso rilevato.

Così si arriva al totale di 3.053.886,52 euro.