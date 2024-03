Multati 10 ambulanti a Modica

Controlli agli ambulanti di Modica. In particolare, la polizia locale ha effettuato il controllo durante il mercato settimanale che si tiene nel piazzale dello stadio “Pietro Scollo”. In totale sono stati eseguiti 10 controlli e 5 operatori sono stati sanzionati per l’assenza di autorizzazione con una multa di 173 euro ciascuno. Sono già stati pianificati controlli accurati nei locali pubblici riguardanti l’installazione di dehors.

