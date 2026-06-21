Mountain bike: al meeting nazionale di Viareggio risultati importanti per la Motyka Bike School Modica

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Modica – Per la Motyka Bike School Modica arrivano buoni risultati anche dal meeting nazionale che si è tenuto nelle scorse ore a Viareggio, dove i giovani ciclisti del sodalizio modicano si sono cimentati in una prova di abilità fuoristrada a tempo e in un percorso di resistenza sempre in mountain bike. Nella prova di abilità fuoristrada, in un percorso sterrato reso ancora più complicato dalla presenza di numerosi ostacoli, è arrivato il primo posto con Bruna Maria Puccia nella categoria G5F. Podio soltanto sfiorato, invece, da Nicolò Tagliarini che si è classificato al quarto posto nella categoria G4M, dove hanno partecipato anche Simone Adamo, che ha chiuso al ventesimo posto e Thomas Cataudella che si è classificato in quarantatreesima posizione. Sabato, invece, i piccoli campioni in erba della Motyka Bike School si sono cimentati in una prova di resistenza in MTB, ottenendo una settima posizione con Bruna Maria Puccia nella categoria G5F, la nona posizione con Simone Adamo, il decimo posto con Nicolò Tagliarini e la venticinquesima posizione con Thomas Cataudella, che hanno rappresentato il sodalizio giallonero nella categoria G4M. “Siamo estremamente orgogliosi di Bruna Maria Puccia che – spiega Laura Melilli – ha dimostrato non solo grande tecnica e abilità nel fuoristrada, ma anche concentrazione e determinazione. Vincere in una manifestazione nazionale così importante – continua – è motivo di soddisfazione per tutta la squadra. Voglio fare i complimenti a Bruna alla sua famiglia e a tutto lo staff che contribuisce alla crescita dei nostri giovani atleti. Questo successo -conclude Laura Melilli – rappresenta un bellissimo traguardo, ma anche uno stimolo a continuare il percorso di crescita con entusiasmo e umiltà”. Soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti anche da parte della società modicana, perchè tutti i loro atleti a Viareggio hanno fatto una bellissima prestazione e si sono difesi molto bene. La dirigenza e lo staff ringraziano i coach Laura Melilli e Saro Tagliarini per l’impegno profuso e la meticolosità con la quale hanno preparato i ragazzi per questo impegno nazionale che è servito per misurarsi con le altre realtà della MTB italiana.

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