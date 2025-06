Motyka tra le stelle: quarto posto tricolore per la coppia Cappello-Iemmolo

Un altro straordinario risultato per la Motyka Modica e per la giovane coppia formata da Giulia Cappello e Samuele Iemmolo, che si è piazzata al quarto posto al Campionato Nazionale Assoluto di Ginnastica Aerobica, andato in scena a Gorle, in provincia di Bergamo. Un traguardo di valore assoluto, considerato che la competizione ha visto in gara le otto migliori coppie italiane, molte delle quali appartenenti alla categoria senior.

I due atleti modicani, nonostante la giovane età e la minor esperienza nella nuova categoria Junior B, hanno incantato giuria e pubblico con una performance di altissimo livello che li ha portati ai piedi del podio. Ad accompagnarli in questa lunga e impegnativa trasferta lombarda Mariastella Vittorio e Laura Melilli, che hanno guidato con passione e competenza la preparazione degli atleti, culminata in una prova eccellente che chiude in bellezza una stagione memorabile, durante la quale Giulia e Samuele si sono anche laureati Campioni d’Italia.

“Siamo felicissimi – ha dichiarato Mariastella Vittorio – perché a Gorle siamo andati con l’obiettivo di fare esperienza, gareggiando contro coppie più grandi e navigate. Giulia è appena entrata nella nuova categoria, l’anno scorso ha gareggiato come Junior A ai mondiali. Nonostante ciò, hanno dato il massimo, e il quarto posto che abbiamo conquistato è più che meritato.”

Il prossimo appuntamento sarà a settembre, con nuove sfide e obiettivi da centrare.

