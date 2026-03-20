Mostra fotografica a Ragusa: “Acromie, note di viaggio” di Gino Taranto

Dal 22 al 31 marzo, la Galleria Iblea Symposium di Ragusa (Via Sant’Anna 196) ospita la mostra “Acromie, note di viaggio”, firmata dal fotografo Gino Taranto e curata da Salvatore Parlagreco. Il vernissage è previsto per il 22 marzo alle ore 18.00, mentre la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20.

«La fotografia di paesaggio è la prova suprema del fotografo e, spesso, la sua delusione», scriveva il fotografo statunitense Ansel Adams. È in questo contesto che Taranto ha sviluppato il suo percorso artistico, costruendo una narrazione visiva che privilegia lo sguardo intimo e introspettivo e la stretta relazione tra uomo e ambiente, lontano dagli stereotipi coreografici», sottolinea il curatore Parlagreco.

Un viaggio tra natura e introspezione

La mostra raccoglie un corpus di fotografie che combinano valore artistico e naturalistico, offrendo uno sguardo originale sul paesaggio. L’attenzione di Taranto all’hinterland vittoriese valorizza non solo l’estetica dei luoghi, ma contribuisce anche alla conoscenza del territorio, proponendo una lettura poetica e riflessiva della natura e dell’uomo in essa immerso.

I visitatori avranno l’occasione di confrontarsi con immagini suggestive, frutto di un lavoro solitario e meticoloso, capace di trasmettere emozione e contemplazione, invitando a un viaggio interiore oltre che geografico.

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