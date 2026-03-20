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Mostra fotografica a Ragusa: “Acromie, note di viaggio” di Gino Taranto
20 Mar 2026 10:00
Dal 22 al 31 marzo, la Galleria Iblea Symposium di Ragusa (Via Sant’Anna 196) ospita la mostra “Acromie, note di viaggio”, firmata dal fotografo Gino Taranto e curata da Salvatore Parlagreco. Il vernissage è previsto per il 22 marzo alle ore 18.00, mentre la mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20.
«La fotografia di paesaggio è la prova suprema del fotografo e, spesso, la sua delusione», scriveva il fotografo statunitense Ansel Adams. È in questo contesto che Taranto ha sviluppato il suo percorso artistico, costruendo una narrazione visiva che privilegia lo sguardo intimo e introspettivo e la stretta relazione tra uomo e ambiente, lontano dagli stereotipi coreografici», sottolinea il curatore Parlagreco.
Un viaggio tra natura e introspezione
La mostra raccoglie un corpus di fotografie che combinano valore artistico e naturalistico, offrendo uno sguardo originale sul paesaggio. L’attenzione di Taranto all’hinterland vittoriese valorizza non solo l’estetica dei luoghi, ma contribuisce anche alla conoscenza del territorio, proponendo una lettura poetica e riflessiva della natura e dell’uomo in essa immerso.
I visitatori avranno l’occasione di confrontarsi con immagini suggestive, frutto di un lavoro solitario e meticoloso, capace di trasmettere emozione e contemplazione, invitando a un viaggio interiore oltre che geografico.
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