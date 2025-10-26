Morto l’avvocato Pino Pitrolo. Lutto nella classe forense iblea e sciclitana.

Un brillante avvocato, 64 anni sciclitano, era molto conosciuto in provincia e nell’isola. Cresciuto, come praticante, nello studio dell’avvocato Raffaele Rossino dove è rimasto dopo quel periodo per diversi anni ad esercitare l’attività forense. Ha svolto il suo compito di legale nei diversi rami della giustizia, particolare era la sua preparazione in campo penale. Era uno degli avvocati più in vista in città. La città perde un grande professionista ed un grande uomo. Era il padre di don Andrea Pitrolo, sacerdote del clero della Diocesi di Noto.

E’ morto oggi pomeriggio a Catania dove era stato ricoverato d’urgenza qualche settimana fa. Non ce l’ha fatta a superare lo stato di malessere improvviso che lo aveva colpito. Non si conosce la data del funerale per dare l’estremo saluto all’avvocato Pino Pitrolo, professionista garbato, attento, qualificato e dai modi delicati pur mantenendo la forza dell’essere un legale al passo con i tempi e con le esigenze del cittadino.

Alla famiglia dell’avvocato Pino Pitrolo le condoglianze di RagusaOggi.

