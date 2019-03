Morte Tusa, archeologo Di Stefano: "Studioso di grande valore" - Ragusa Oggi

Morte Tusa, archeologo Di Stefano: “Studioso di grande valore”

Condividi su:

“La perdita drammatica di Sebastiano Tusa mi addolora e mi rattrista profondamente perché perdiamo un Amico sincero e uno Studioso di grande valore, che con spirito di servizio e generosità’ aveva accettato l’oneroso incarico di Assessore regionale ai beni culturali.

A nome mio personale e nella qualità di Direttore del polo regionale per i siti culturali di Ragusa, in uno con tutti i colleghi dell’Ufficio, esprimo le più sentite condoglianze alla Famiglia. Sebastiano è stato un protagonista della scienza Archeologica, come insigne preistorico di stampo evoluzionista, con risultati di ricerca per la preistoria del Mediterraneo indelebili nella storia degli studi.

Nella Sua ultima frontiera di studi e di impegno nei ruoli regionali, l’ archeologia subacquea, ha scritto delle pagine che rimarranno per sempre nella storia della moderna ricerca archeologica mondiale”.