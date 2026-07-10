Monterosso Almo si prepara ad accogliere migliaia di visitatori: torna ALEGRIA, il Carnevale d’Estate che fa ballare tutta la Sicilia

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MONTEROSSO ALMO – È tutto pronto per ALEGRIA – Carnevale d’Estate, la manifestazione che, in appena tre edizioni, è riuscita a imporsi tra gli appuntamenti estivi più attesi della Sicilia. Sabato 11 e domenica 12 luglio il suggestivo borgo di Monterosso Almo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta l’Isola per due giorni all’insegna di spettacolo, musica, tradizione, animazione e gastronomia.

L’evento, organizzato dal Comune di Monterosso Almo insieme all’Associazione ARTEA APS, propone un programma ricco e variegato, capace di coinvolgere grandi e bambini e di valorizzare uno dei borghi più affascinanti dei Monti Iblei.

Il momento più atteso sarà senza dubbio la Grande Parata, vero cuore pulsante della manifestazione. Gli imponenti carri allegorici, i gruppi mascherati, le centinaia di figuranti e le coreografie attraverseranno il centro storico dando vita a uno spettacolo di grande impatto visivo. Colori, scenografie, musica ed entusiasmo trasformeranno le vie del paese in un teatro all’aperto, regalando al pubblico un’atmosfera coinvolgente e festosa.

La festa proseguirà nella serata di sabato con The Dance Festival – Mania 90, uno degli eventi più attesi dell’intero weekend. Sul palco saliranno Martin Klain, voce e dj di Radio 105, Emanuele Caponnetto e soprattutto Haiducii, la regina della dance anni Novanta, pronta a riportare il pubblico indietro nel tempo con le hit che hanno fatto ballare milioni di persone e continuano ancora oggi a far cantare intere generazioni.

Anche la giornata di domenica sarà ricca di appuntamenti. Oltre alla seconda Grande Parata dei carri allegorici, le vie del borgo saranno animate dagli spettacoli degli artisti di strada, dalle immancabili mascotte dedicate ai più piccoli e dalla coinvolgente Bailao Brasiliana, con ballerini, costumi spettacolari e travolgenti ritmi carioca che coloreranno il centro storico.

Non mancherà uno degli appuntamenti gastronomici più apprezzati della manifestazione: la Terza Sagra della Pizza, diventata ormai una tradizione all’interno di ALEGRIA e capace di richiamare migliaia di appassionati, offrendo ai visitatori un’occasione in più per scoprire i sapori del territorio.

A chiudere l’edizione 2026 sarà il Summer Dance Party, che vedrà protagonisti Maurizio Lessi, Eugenio Ferrara e Cory Amenta, pronti a trasformare la piazza principale in una grande discoteca sotto le stelle con un mix di musica, energia e divertimento.

Nel corso degli anni ALEGRIA è cresciuto fino a diventare molto più di un semplice carnevale estivo. La manifestazione rappresenta oggi uno strumento di promozione turistica e valorizzazione del territorio, capace di attirare migliaia di persone, sostenere le attività economiche locali e coinvolgere l’intera comunità in un progetto condiviso.

Grazie alla sinergia tra il Comune di Monterosso Almo e l’Associazione ARTEA APS, l’evento continua a consolidarsi come uno degli appuntamenti di punta dell’estate siciliana, contribuendo a far conoscere il borgo e le sue bellezze ben oltre i confini della provincia.

Per due giorni Monterosso Almo diventerà il cuore pulsante del divertimento negli Iblei, tra grandi spettacoli, musica dal vivo, animazione, sapori e una straordinaria atmosfera di festa.

L’appuntamento è fissato per sabato 11 e domenica 12 luglio. Tutto è pronto per quella che si preannuncia l’edizione più spettacolare di sempre.

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