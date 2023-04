Mons. Salvatore Rumeo inizia oggi il suo tour per i vicariati della sua Diocesi. Prima tappa Modica

Iniziano oggi i nove incontri negli altrettanti Vicariati della Diocesi di Noto per il neo Vescovo mons. Salvatore Rumeo. Un’agenda piena, quella del prelato che dal giorno del suo arrivo, lo scorso 18 marzo, con la contestuale ordinazione a vescovo non si è fermato un attimo. La concomitanza fra il suo arrivo nella chiesa netina e le festività pasquali è stata foriera delle sue apparizioni e presenze fra la gente e fra il clero.

Il calendario degli appuntamenti

14 aprile visita al Vicariato di Modica;

16-17 aprile visita al Vicariato di Noto;

18 aprile visita al Vicariato di Avola;

19 aprile visita al Vicariato di Pozzallo;

20 aprile visita al Vicariato di Scicli;

21 aprile visita al Vicariato di Rosolini;

24 aprile visita al Vicariato di Pachino;

26 aprile visita al Vicariato di Portopalo;

3 maggio visita al Vicariato di Ispica.

Oggi trascorrerà l’intera giornata a Modica

Alle 16.30 incontrerà le associazioni caritative ed assistenziali del territorio; alle 18 sarà a palazzo San Domenico per incontrare i componenti del Consiglio comunale ed alle 19 celebrerà una Santa Messa nella chiesa Madre San Pietro. Inizia quindi da Modica la sua prima visita ufficiale ai nove Vicariati ed ai nove Comuni della Diocesi, dove incontrerà non solo la comunità cristiana, ma anche le autorità civili, quale segno di quel necessario dialogo tra Chiesa e istituzioni, per un servizio più proficuo al bene comune. Sarà la prima occasione per approcciarsi con le realtà pastorali della diocesi, per cominciare a conoscere meglio la comunità diocesana, per avvicinarsi a quelle opere di carità sparse nel territorio, segno concreto di quel Vangelo che deve tradursi in gesti di misericordia verso i più deboli e bisognosi.

Il Vescovo Salvatore avrà modo di intrattenersi anche con i suoi presbiteri e diaconi.

“Sarà anche un primo momento di ascolto, di confronto e di dialogo, perché si consolidi quella imprescindibile comunione che sta alla base di un servizio più generoso e autentico al popolo di Dio – viene spiegato dalla Curia vescovile netina – lo schema di ogni visita è simile per ciascun Vicariato: incontro con il Clero, visita alle realtà caritative e assistenziali del territorio, incontro con l’Amministrazione comunale e celebrazione della Messa, quale momento fondativo e culminante della visita.

