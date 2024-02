Momenti di panico a Vittoria: Fuga di gas nel liceo scientifico Stanislao Cannizzaro

Allarme per una fuga di gas in una scuola di Vittoria. Questa mattina, intorno alle 9,30, uno strano odore si è diffuso in un’ala del Liceo classico/scientifico Stanislao Cannizzaro di Vittoria, alla periferia della città in direzione di Scoglitti.

ALLERTATI I VIGILI DEL FUOCO

Il personale della scuola ha allertato i vigili del fuoco. L’intervento è stato immediato. I pompieri hanno subito messo in sicurezza i locali, raggiungendo la zona dove si trovano gli impianti e chiudendo le manopole, in modo da impedire la fuoriuscita del gas. Non è stato necessario fare uscire gli studenti dalle classi e subito dopo la situazione è tornata alla normalità, con il normale svolgimento delle lezioni. La scuola conta circa 600 alunni nelle due sezioni classica e scientifica e fa parte dell’istituto comprensivo Mazzini. La scuola è guidata dalla dirigente scolastica Emma Barrera. Successivamente sono stati attivati i controlli da parte dell’ufficio tecnico del Libero Consorzio per la riparazione del guasto. I tecnici hanno già iniziato gli interventi per la riparazione del guasto. Per il momento i termosifoni sono funzionanti, ma la temperatura mite di questi giorni non ha creato particolari disagi.

© Riproduzione riservata