Modica: tornano le Giornate Quasimodiane

In occasione dell’anniversario della nascita del Premio Nobel per la Letteratura del 1959, Salvatore Quasimodo, tornano le Giornate Quasimodiane, un evento che celebra l’eredità letteraria di uno dei più grandi poeti italiani del XX secolo. L’associazione culturale Proserpina, in collaborazione con l’associazione culturale Via e con il patrocinio del Comune di Modica, organizza l’evento “Buon compleanno Salvatore Quasimodo 2024”.

L’evento inizierà con una visita guidata gratuita della città, condotta da Sabrina Tavolacci, alle ore 17:00, con partenza dalla scalinata del Duomo di San Pietro. La visita si concluderà al Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo, dove alle 18:30 si terrà la cerimonia di deposizione di una corona di alloro in onore del poeta.

La manifestazione vedrà anche la partecipazione dell’attore Alessandro Quasimodo, figlio del poeta, che ogni anno rinnova la sua presenza, sottolineando il forte legame con la città natale del padre. La Casa Museo di via Posterla diventerà per l’intera giornata un palcoscenico per un teatro d’improvvisazione, in cui i visitatori stessi saranno protagonisti dell’evento.

Le celebrazioni continueranno venerdì 23 agosto presso il Palazzo della Cultura con una giornata di studio intitolata “Quasimodo, un Uomo di-Verso”, durante la quale studiosi e critici letterari si confronteranno sul lascito dell’opera di Quasimodo. Questo appuntamento offrirà un’occasione unica per approfondire la figura e l’opera del grande poeta, arricchendo ulteriormente la memoria della sua straordinaria produzione letteraria.

