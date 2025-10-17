Modica sul ring d’Europa: Pietro Guccione convocato nella Nazionale Under 15

La notizia era nell’aria da settimane, ma adesso è ufficiale: Pietro Guccione, giovane promessa del Calabrese Fighting Modica, vestirà la maglia azzurra ai Campionati Europei Under 15 di pugilato, in programma fino al 26 ottobre in Montenegro.

Il talento modicano è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale Italiana, Patrizio Oliva, leggenda del pugilato mondiale, che ha scelto di puntare su di lui per la categoria 70 kg. Una chiamata prestigiosa che premia il lavoro, la dedizione e la crescita sportiva del giovane atleta della Contea, ormai considerato uno dei migliori prospetti italiani della sua età.

A condividere con lui questa nuova avventura c’è anche Valeria Calabrese, fondatrice e tecnico del Calabrese Fighting Modica, che ha scoperto e seguito sin dagli inizi il percorso di Guccione. La pluricampionessa e allenatrice modicana è stata fortemente voluta da Patrizio Oliva come tecnico collaboratore della Nazionale giovanile, un riconoscimento che valorizza ancora una volta la scuola modicana di pugilato a livello nazionale.

In Montenegro saranno presenti 367 atleti provenienti da 35 Paesi europei, pronti a contendersi le medaglie continentali. Per Pietro Guccione sarà una esperienza formativa e sportiva di altissimo livello, un banco di prova importante per misurarsi con i migliori giovani pugili del continente.

Tutta Modica farà il tifo per Pietro, pronto a salire sul ring d’Europa con i colori dell’Italia e nel cuore la sua città.

