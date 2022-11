Modica: sciopero degli operatori ecologici il 21 novembre

L’ennesimo ritardo della IGM rifiuti industriali, azienda che gestisce la raccolta differenziata a Modica, riguardo al pagamento degli stipendi, ha fatto scattare l’agitazione degli operatori ecologici aderenti al sindacato Fiadel che, stanchi dei continui e reiterati ritardi di pagamento della retribuzione, hanno deciso di incrociare le braccia lunedì 21 novembre per l’intera giornata.



Qualche giorno fa è stato pagato il mese di settembre, e ancora non si intravede alcuno spiraglio per il pagamento della mensilità di ottobre. Il commissario straordinario al Comune di Modica, Dott.ssa Domenica Ficano, ha risposto alla proclamazione dello sciopero affermando “che il primo mandato di pagamento è stato effettuato in data 4 novembre, mentre quello relativo alle funzioni aggiuntive è stato emesso il 7 novembre”.

Non si capisce perche’ l’azienda IGM di Siracusa non abbia ancora pagato i lavoratori e, soprattutto, non ha dato alcuna certezza sulla data del pagamento degli emolumenti.