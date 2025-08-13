L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Modica: rimpatriata Quinta C a 55 anni dal diploma tecnico-commerciale: un evento fra amicizia e ricordi
13 Ago 2025 11:31
Si è svolta a Modica l’annuale rimpatriata della Quinta C – ITA70, un appuntamento ormai tradizionale che celebra il 55° anniversario del conseguimento del diploma di maturità tecnico-commerciale. Gli ex alunni provenienti da Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo si sono ritrovati per rivivere i legami di amicizia e fratellanza che li hanno uniti fin dai tempi della scuola.
Celebrazione del 55° anniversario della rimpatriata Quinta C Modica
La serata ha rappresentato un’occasione speciale per condividere ricordi, aneddoti e “ragazzate” dei tempi passati. Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa, e la presenza delle mogli degli ex studenti ha reso l’incontro ancora più caloroso e significativo, consolidando un legame che si rinnova di anno in anno.
Omaggio ai compagni scomparsi durante la rimpatriata Quinta C Modica
L’edizione 2025 è stata vissuta con un tocco di mestizia, dedicata al ricordo della professoressa Teresa Azzaro e del compagno di classe Massimo Fedino, recentemente scomparsi. I presenti hanno celebrato la loro memoria, rendendo omaggio a chi ha contribuito a rendere indimenticabile il percorso scolastico e la storia della classe.
Aggiornamenti e novità tra gli ex alunni della rimpatriata Quinta C Modica
La serata ha permesso anche di condividere aggiornamenti sulla vita dei singoli componenti, dalle novità professionali alle nuove aggiunte in famiglia, come i nipotini. L’appuntamento si è chiuso con uno sguardo già rivolto al 56° anniversario, con la promessa di ritrovarsi ancora, tra ricordi, risate e l’inconfondibile spirito di comunità che contraddistingue la Quinta C – ITA70.
