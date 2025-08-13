Modica: rimpatriata Quinta C a 55 anni dal diploma tecnico-commerciale: un evento fra amicizia e ricordi

Si è svolta a Modica l’annuale rimpatriata della Quinta C – ITA70, un appuntamento ormai tradizionale che celebra il 55° anniversario del conseguimento del diploma di maturità tecnico-commerciale. Gli ex alunni provenienti da Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo si sono ritrovati per rivivere i legami di amicizia e fratellanza che li hanno uniti fin dai tempi della scuola.

Celebrazione del 55° anniversario della rimpatriata Quinta C Modica

La serata ha rappresentato un’occasione speciale per condividere ricordi, aneddoti e “ragazzate” dei tempi passati. Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa, e la presenza delle mogli degli ex studenti ha reso l’incontro ancora più caloroso e significativo, consolidando un legame che si rinnova di anno in anno.

Omaggio ai compagni scomparsi durante la rimpatriata Quinta C Modica

L’edizione 2025 è stata vissuta con un tocco di mestizia, dedicata al ricordo della professoressa Teresa Azzaro e del compagno di classe Massimo Fedino, recentemente scomparsi. I presenti hanno celebrato la loro memoria, rendendo omaggio a chi ha contribuito a rendere indimenticabile il percorso scolastico e la storia della classe.

Aggiornamenti e novità tra gli ex alunni della rimpatriata Quinta C Modica

La serata ha permesso anche di condividere aggiornamenti sulla vita dei singoli componenti, dalle novità professionali alle nuove aggiunte in famiglia, come i nipotini. L’appuntamento si è chiuso con uno sguardo già rivolto al 56° anniversario, con la promessa di ritrovarsi ancora, tra ricordi, risate e l’inconfondibile spirito di comunità che contraddistingue la Quinta C – ITA70.

