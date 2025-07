Modica punta sul digitale: ottenuti 1,2 milioni di euro dal PNRR per la rivoluzione tecnologica del Comune

Una rivoluzione digitale è in arrivo a Palazzo San Domenico. Con grande soddisfazione, l’Amministrazione comunale annuncia di aver ottenuto 1 milione e 200 mila euro di finanziamenti nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interamente destinati alla transizione digitale della pubblica amministrazione. A darne notizia, l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Drago: “La trasformazione digitale dell’Ente è sempre stata una priorità strategica: vogliamo una PA moderna, efficiente e vicina ai cittadini. I fondi ottenuti permetteranno una svolta radicale per servizi, trasparenza e tempi di risposta.”

Cosa cambierà concretamente?

Grazie ai finanziamenti, il Comune sta già lavorando su diverse direttrici chiave: implementazione dell’infrastruttura cloud per la gestione sicura dei dati; sistema PagoPA per i pagamenti digitali; integrazione con l’App IO, per servizi diretti via smartphone; piattaforma Municipium, per la comunicazione immediata con la cittadinanza; digitalizzazione completa dello stato civile e dell’anagrafe; transizione digitale del SUAP e del SUE, sportelli cruciali per imprese e edilizia.

Un pacchetto tecnologico che porterà benefici tangibili a cittadini, professionisti, imprese e dipendenti comunali

Una PA più veloce, trasparente e accessibile

Il Comune ha annunciato che nei prossimi mesi saranno avviate campagne informative e di accompagnamento digitale per aiutare i cittadini a familiarizzare con i nuovi strumenti, con l’obiettivo di “non lasciare indietro nessuno”. “Stiamo costruendo oggi – conclude Drago – una pubblica amministrazione pronta per il domani: più accessibile, più veloce, più trasparente. E questo è solo l’inizio”.

