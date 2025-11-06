Modica, pubblicato l’elenco dei beneficiari della “Carta dedicata a te 2025”: ecco come si usa

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Modica l’elenco dei beneficiari della “Carta dedicata a te 2025”, la misura nazionale destinata alle famiglie con redditi bassi per l’acquisto di beni di prima necessità. A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali Concetta Spadaro, che spiega nel dettaglio come funziona l’iniziativa e quali sono le modalità di utilizzo.

La Carta dedicata a te è una carta prepagata emessa da Poste Italiane, assegnata su indicazione dell’INPS e gestita in collaborazione con i Comuni. È pensata per sostenere le famiglie con ISEE basso (fino a 15.000 euro annui), consentendo l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità e carburanti, oppure il pagamento di abbonamenti ai trasporti pubblici.

Ogni carta è ricaricata con un importo di 500 euro, spendibile presso gli esercizi commerciali convenzionati o i supermercati che accettano il circuito elettronico indicato sulla carta stessa. L’assessore Spadaro ha precisato che per chi ha già beneficiato della carta nel 2024, l’importo di 500 euro per il 2025 è già stato accreditato e può essere utilizzato da subito, senza doversi recare all’Ufficio postale.

I nuovi beneficiari, invece, già da ieri, 5 novembre 2025 possono recarsi agli Uffici del Servizio Sociale in via Resistenza Partigiana n. 38/40 (ex Palazzo Azasi) per ritirare la lettera contenente il Codice di Riferimento della carta. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, e il martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 16:30.

Con il codice di riferimento, il codice fiscale e un documento di riconoscimento, i beneficiari potranno ritirare la propria carta presso qualsiasi Ufficio postale. Il primo utilizzo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza del beneficio, mentre l’intera somma dovrà essere spesa entro il 28 febbraio 2026.

Per la tutela della privacy, l’elenco pubblicato sul sito del Comune non riporta i nomi dei beneficiari, ma solo il numero di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenuta nell’attestazione ISEE 2025. In caso di smarrimento della carta, è possibile richiederne la sostituzione presso l’Ufficio postale, presentando un documento d’identità valido, il codice fiscale (o la tessera sanitaria) e la denuncia di smarrimento già presentata all’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

“La Carta dedicata a te – spiega l’assessore Concetta Spadaro – rappresenta uno strumento importante di sostegno alle famiglie che vivono situazioni economiche difficili. È un aiuto concreto per affrontare le spese quotidiane, in un periodo in cui l’inflazione e il costo della vita continuano a pesare soprattutto sui nuclei più fragili”.



