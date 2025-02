Modica: pubblicato il bando per l’assegnazione di 28 lotti artigianali in contrada Michelica

l Comune di Modica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di 28 lotti fabbricabili situati nella zona artigianale di contrada Michelica. Si tratta di un’importante opportunità per artigiani e imprenditori locali che desiderano investire in nuove attività produttive e contribuire allo sviluppo economico del territorio.

Cosa sono i lotti artigianali e a cosa servono?

I lotti artigianali sono porzioni di terreno edificabili, destinate specificamente alla realizzazione di laboratori, officine, depositi e altre strutture necessarie per lo svolgimento di attività artigianali. A differenza di altre aree produttive, queste zone sono progettate per accogliere imprese di piccole e medie dimensioni, che operano nella trasformazione e nella lavorazione di materiali, offrendo prodotti e servizi alla comunità.

Cos’è una zona artigianale?

Una zona artigianale è un’area urbanisticamente attrezzata e destinata all’insediamento di attività artigianali e produttive. Viene realizzata con infrastrutture adeguate, come strade, reti idriche, fognarie ed elettriche, per garantire alle imprese le condizioni ideali per operare. Lo scopo di queste aree è quello di favorire la crescita delle aziende locali, migliorando la logistica e offrendo spazi idonei a chi vuole sviluppare o ampliare il proprio business.

I dettagli del bando

Come spiegato dall’assessore allo Sviluppo economico Tino Antoci, il bando è rivolto a tutti i soggetti che rispettano i requisiti previsti. Nei lotti assegnati potranno essere svolte attività artigianali, comprese quelle accessorie e pertinenziali necessarie alla conduzione dell’impresa.

Le domande per partecipare devono essere presentate entro le ore 12:00 del 27 marzo 2025. È possibile inviarle:

per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento,

tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo.comune.modica@pec.it ,

, consegnandole direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Modica.

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura “Istanza di partecipazione al Bando per l’assegnazione di area P.I.P. di c.da Michelica”.

Un’iniziativa che punta a sostenere la crescita delle attività produttive locali e a incentivare nuovi investimenti sul territorio. L’assessore allo Sviluppo Economico, Tino Antoci, ha dichiarato: “È pubblicato sul sito internet del comune di Modica il bando per l’assegnazione dei lotti liberi dell’area P.I.P. nella zona artigianale di contrada Michelica. Si tratta di 28 lotti fabbricabili destinati a soggetti che hanno i requisiti richiesti nel bando. Sono consentite tutte le attività artigianali, comprese le attività accessorie e pertinenziali necessarie per la conduzione dell’azienda”.

© Riproduzione riservata