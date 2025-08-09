Modica potenzia la linea bus per Marina: due nuove corse serali e notturne fino a fine agosto

La tratta Modica–Marina di Modica si rafforza con due nuove corse giornaliere attive fino al 31 agosto. Grazie a un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, l’amministrazione comunale guidata da Maria Monisteri ha deciso di potenziare ulteriormente un servizio che, numeri alla mano, si è rivelato un successo.

La prima corsa aggiuntiva partirà da Modica alle 20:00, orario strategico per consentire a residenti e visitatori di raggiungere Marina in tempo per assistere agli eventi del Modica Summer Fest, riducendo l’uso dell’auto privata e favorendo una mobilità sostenibile. La seconda corsa farà il percorso inverso, con partenza alle 3:00 di notte da Marina di Modica, garantendo un rientro sicuro dopo le serate estive e limitando i rischi legati alla guida notturna.

«La tratta Modica–Marina è ormai un punto di riferimento – ha dichiarato il sindaco Monisteri –. Con questo potenziamento rendiamo il servizio ancora più efficiente e sicuro, a beneficio della comunità e dei turisti».

L’assessore alla Mobilità Antonio Drago sottolinea il valore strategico della misura: «Non è un semplice aumento di corse, ma una risposta concreta alle esigenze reali dei cittadini. Così rendiamo il trasporto pubblico una scelta comoda, sicura e competitiva».

Per l’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro, la corsa di rientro alle 3:00 è un segnale forte: «Dimostra che ascoltiamo i giovani e ci impegniamo per la loro sicurezza, offrendo un’alternativa concreta alla guida notturna».

L’assessore al Turismo Tino Antoci evidenzia il legame con lo sviluppo turistico: «Garantire un collegamento serale e sicuro con Marina significa valorizzare le nostre bellezze e rendere Modica sempre più attrattiva come città turistica».

