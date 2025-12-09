Modica, la parrocchia di San Giorgio in festa per Santa Lucia: momenti di preghiera e processione con il simulacro

La Parrocchia di San Giorgio a Modica si prepara a vivere con intensità spirituale il triduo in onore di Santa Lucia, un percorso di preghiera, meditazione e rinnovamento interiore allineato al nuovo Piano Pastorale Diocesano “Duc in Altum”, promosso dal Vescovo di Noto. L’iniziativa invita la comunità a riscoprire la bellezza della fede attraverso l’ascolto della Parola, la contemplazione e l’impegno missionario nella vita quotidiana.

Il triduo prenderà il via mercoledì 10 dicembre alle 18.30 con una meditazione sul brano evangelico del Cieco nato (Gv 9,1-41), guidata dal Rev. Prof. Gabriele Vecchione, cappellano dell’Università La Sapienza di Roma. Questo primo momento sarà dedicato alla riflessione sulla luce che Cristo porta nella vita dei credenti, favorendo l’ascolto attento della Parola e la contemplazione.

Giovedì 11 dicembre, alle ore 18.30, la comunità parteciperà a un incontro di approfondimento sulla prima tappa del Piano Pastorale “Duc in Altum”. Guidato dal parroco padre Michele Fidone, l’appuntamento inviterà a “prendere il largo” nella fede e a vivere con maggiore responsabilità e gioia la vita ecclesiale, incoraggiando ogni partecipante a incarnare concretamente il Vangelo nella quotidianità.

Il triduo si concluderà venerdì 12 dicembre, alle 18.30, con un’intensa adorazione eucaristica e la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Un momento di silenzio e preghiera che prepara i fedeli alla festa con cuore libero e rinnovato, in un clima di raccoglimento e spiritualità condivisa.

Il giorno della festa, sabato 13 dicembre, saranno celebrate sei Messe nella parrocchia, con quella delle 11 presieduta da mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto. Alle 18 si terrà l’ultima celebrazione che precederà la tradizionale processione con il simulacro di Santa Lucia per le vie della città, organizzata dall’Associazione Portatori di San Giorgio.

Il triduo di Santa Lucia si inserisce nello spirito della Lettera Pastorale del Vescovo, che invita le comunità a diffondere il Vangelo della Misericordia, coltivando una fede gioiosa, accogliente e missionaria. La Parrocchia di San Giorgio vede in questi giorni un’occasione di crescita comune, apertura al Vangelo e testimonianza cristiana rinnovata.

