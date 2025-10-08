Modica, la fortuna bussa di nuovo in Sicilia: vinti 60mila euro al 10eLotto

La fortuna torna a sorridere alla Sicilia. Nell’estrazione del 10eLotto di martedì 7 ottobre, un giocatore di Modica ha centrato un vincita da 60mila euro, una delle vincite più consistenti dell’ultimo concorso. Il biglietto vincente è stato giocato in via Gianforma Mangione, dove la dea bendata ha fatto tappa regalando un’improvvisa ventata di felicità e stupore. Una vittoria che riaccende la speranza e, come spesso accade, trasforma un gesto di routine in un colpo fortunato capace di cambiare la giornata e forse qualcosa di più. Il premio da 60mila euro porta Modica ancora una volta sotto i riflettori del 10eLotto, alimentando l’entusiasmo dei tanti appassionati del gioco.

Il gioco è vietato ai minori e può generare dipendenza patologica.

