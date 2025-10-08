In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Modica, la fortuna bussa di nuovo in Sicilia: vinti 60mila euro al 10eLotto
08 Ott 2025 11:07
La fortuna torna a sorridere alla Sicilia. Nell’estrazione del 10eLotto di martedì 7 ottobre, un giocatore di Modica ha centrato un vincita da 60mila euro, una delle vincite più consistenti dell’ultimo concorso. Il biglietto vincente è stato giocato in via Gianforma Mangione, dove la dea bendata ha fatto tappa regalando un’improvvisa ventata di felicità e stupore. Una vittoria che riaccende la speranza e, come spesso accade, trasforma un gesto di routine in un colpo fortunato capace di cambiare la giornata e forse qualcosa di più. Il premio da 60mila euro porta Modica ancora una volta sotto i riflettori del 10eLotto, alimentando l’entusiasmo dei tanti appassionati del gioco.
Il gioco è vietato ai minori e può generare dipendenza patologica.
