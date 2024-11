Modica Innova: al via l’hackathon per 30 giovani talenti modicani

Modica – Prende ufficialmente il via il progetto Modica Innova, una tre giorni di hackathon che coinvolgerà 30 giovani professionisti e studenti modicani tra i 20 e i 45 anni, selezionati per lavorare su idee e soluzioni innovative a favore di un futuro più inclusivo e sostenibile per la città. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Sprintaly e l’associazione Modiverso, si svolgerà a Valata Minusa, offrendo un contesto ideale per stimolare la creatività e l’innovazione.

“Modica non è solo una città che guarda al futuro, ma anche che ascolta e attiva le sue energie migliori,” ha dichiarato il Sindaco Maria Monisteri. “Ogni progetto proposto dai partecipanti contribuirà a creare un impatto positivo e duraturo per il rispetto per l’ambiente e la qualità della vita. Le idee saranno concrete e fattibili, basate su cittadinanza attiva, inclusione, innovazione e spirito di comunità.” Monisteri ha sottolineato l’importanza della partecipazione attiva dei giovani, ritenendoli fondamentali per costruire una Modica più inclusiva e innovativa.

Antonio Drago, assessore alla Transizione Digitale, Innovazione e Mobilità, ha commentato: “L’hackathon è la porta d’ingresso di un progetto destinato al futuro, che per la prima volta riunisce professionisti e giovani di Modica dai settori del design, tecnologia, marketing, business e scienze umanistiche. È un evento di collaborazione concreta che valorizza i talenti locali, rendendo Modica un punto di riferimento per l’innovazione in Sicilia.”

L’hackathon non è solo un momento di confronto, ma un’opportunità di formazione. Prima dell’inizio ufficiale, i partecipanti selezionati riceveranno un’introduzione sui temi della sfida, sulle tecniche di co-progettazione e sulle metodologie innovative che verranno utilizzate durante l’evento. Per tre giorni, un piano di lavoro intensivo guiderà i partecipanti alla scoperta di soluzioni digitali e concrete, con l’obiettivo di rispondere alle reali esigenze della comunità modicana.

