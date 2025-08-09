Modica, i geometri della 5-B dell’istituto “Archimede” del ’73 si ritrovano mezzo secolo dopo

Il 6 agosto, in un noto locale di Modica, si sono ritrovati per la consueta rimpatriata annuale i diplomati geometri del 1973 dell’Istituto Tecnico “Archimede” di Modica. Un incontro speciale, a distanza di ben 52 anni dal diploma, che da anni si rinnova con la stessa emozione di allora.

La serata è stata un tuffo nel passato: aneddoti, episodi e risate di gioventù sono tornati a riempire la sala, riportando tutti ai giorni spensierati della scuola, quando sogni e prospettive erano appena all’orizzonte. Oggi, gran parte di loro, ormai settantenni, si gode la pensione, ma lo spirito è rimasto quello vivace di un tempo.

Dei 22 compagni di classe, ben 18 erano presenti, accompagnati dalle rispettive consorti. Ospite d’onore, come in ogni edizione, il professore Giovanni Rizzone, unico docente che partecipa alla rimpatriata. La sua presenza, accolta con affetto e gratitudine, rappresenta il filo che lega passato e presente: ieri maestro e formatore, oggi amico sincero, capace di lasciare un segno indelebile nella crescita personale e professionale di ciascuno.

Come da tradizione, l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno. Perché, finché sarà possibile, ritrovarsi è la più bella lezione di vita.

