Modica ha bisogno di ritrovare la giusta serenità. C’è troppo silenzio. A parlare è il vescovo di Noto

Mons. Salvatore Rumeo annuncia una sua visita a Modica per affrontare la questione del cimitero, sollevata in questi giorni da Piergiorgio Barone, e su altre ancora. Non ultima quella legata al mondo giovanile. Il prelato netino ha preso carta e penna ed ha scritto. E’ un fiume in piena ed interviene a tutto tondo su alcune problematiche: dal dissesto di un edificio a colombari del cimitero, alle problematiche giovanili investendo su progetti a loro dedicati. “Come uomo, cristiano e vescovo credo molto nella ‘dignità dei defunti’ e di chi è ancora in vita, viandante animato dalla speranza – scrive il vescovo Rumeo – a dire il vero la problematica legata al cimitero non è riconducibile agli ultimi otto anni. Se ci sono inadempienze e responsabilità bisogna andare indietro nel tempo. La questione riguarda tutti: amministratori e non. A giorni sarò a Modica per confrontarmi con le autorità competenti”.

Il prelato netino fa una lettura di Modica in maniera attenta.

“Modica in questo momento ha bisogno di ritrovare la giusta serenità e, come pastore, sono molto preoccupato per le problematiche che, in maniera non del tutto invisibile, attraversano la vita dei nostri ragazzi e sono solo poche le voci autorevoli modicane che segnalano la drammaticità del momento. C’è molto silenzio. Non si può far finta di niente. Ho dialogato con i sacerdoti, che ringrazio per come si spendono ogni giorno per gli altri, con diversi dirigenti scolastici e con le autorità civili e militari. Sentiamo la necessità di intervenire con una certa urgenza. Prossimamente riprenderemo a dialogare, io sono Mediterraneo, con le autorità civili dei nove comuni della diocesi per progettare interventi a favore delle nuove generazioni. Non dimenticando che dal mese di giugno di quest’anno metteremo mano, a conclusione del Sinodo della Chiesa italiana, al nostro piano pastorale diocesano, strumento indispensabile per una vera riforma della Chiesa”.

