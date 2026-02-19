Modica, furto di energia elettrica in agriturismo, arrestata una donna: danno da 70mila euro

Furto di energia elettrica per un danno stimato in circa 70mila euro. Con questa accusa la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato una donna di 54 anni, proprietaria di un’azienda agrituristica del territorio, sorpresa con un allaccio abusivo alla rete elettrica.

L’operazione è scattata dopo un sopralluogo effettuato dai tecnici di E-Distribuzione, che hanno rilevato gravi irregolarità nell’impianto elettrico della struttura ricettiva. Dagli accertamenti è emerso che l’azienda risultava collegata illegalmente alla rete pubblica, con una manomissione diretta del misuratore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica, allertati dagli stessi tecnici. Le verifiche hanno consentito di ricostruire il sistema fraudolento: la proprietaria, insieme al compagno, avrebbe intercettato la linea di alimentazione elettrica, danneggiando i conduttori, rimuovendo la guaina protettiva e collegando direttamente i cavi privati alla rete di distribuzione.

Un’operazione che avrebbe consentito di alimentare l’attività agrituristica eludendo il regolare sistema di contabilizzazione dei consumi, con un danno economico stimato in circa 70mila euro.

Alla luce degli elementi raccolti, la donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. Il compagno, che al momento dell’accertamento si trovava all’estero, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ragusa.

