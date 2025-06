Modica, furto da film in villa: distrutta cassaforte, rubati gioielli e opere d’arte

Una rapina da film sabato sera a Modica. Ignoti malviventi si sono introdotti in una villa privata a ridosso del polo commerciale, mettendo a segno un colpo studiato nei minimi dettagli e portando via un ingente bottino in poche ore.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi — probabilmente una banda organizzata — sono entrati approfittando dell’assenza dei proprietari e della mancanza di un sistema d’allarme. Una volta dentro, hanno devastato l’abitazione, rovistando ovunque e lavorando con strumenti professionali: trapani, flex e altri attrezzi da taglio.

