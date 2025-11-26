L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Modica festeggia: vinti 40mila euro al 10eLotto
26 Nov 2025 10:35
Colpo di fortuna a Modica, dove un giocatore del 10eLotto ha centrato una vincita da 40mila euro, la più alta registrata in Sicilia nell’ultimo concorso di martedì 25 novembre. Il premio è stato realizzato in un punto vendita di via Modica Ispica, dove è stato giocato un fortunatissimo “8” Doppio Oro.
Un risultato che accende l’entusiasmo in città, confermando Modica tra i centri siciliani più baciati dalla fortuna.
Tripletta siciliana: oltre 80mila euro vinti nell’Isola
La Sicilia si aggiudica complessivamente oltre 80mila euro, grazie a tre colpi messi a segno nell’ultimo concorso del 10eLotto: Modica – 40.000 € con “8” Doppio Oro. Gela (CL) – oltre 20.000 € con un “9”. Vicari (PA) – 20.000 € con un “8” Doppio Oro
Una distribuzione che conferma l’Isola tra le regioni più fortunate del concorso.
Giocare responsabilmente: il gioco può creare dipendenza patologica.
© Riproduzione riservata