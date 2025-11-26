Modica festeggia: vinti 40mila euro al 10eLotto

Colpo di fortuna a Modica, dove un giocatore del 10eLotto ha centrato una vincita da 40mila euro, la più alta registrata in Sicilia nell’ultimo concorso di martedì 25 novembre. Il premio è stato realizzato in un punto vendita di via Modica Ispica, dove è stato giocato un fortunatissimo “8” Doppio Oro.

Un risultato che accende l’entusiasmo in città, confermando Modica tra i centri siciliani più baciati dalla fortuna.

Tripletta siciliana: oltre 80mila euro vinti nell’Isola

La Sicilia si aggiudica complessivamente oltre 80mila euro, grazie a tre colpi messi a segno nell’ultimo concorso del 10eLotto: Modica – 40.000 € con “8” Doppio Oro. Gela (CL) – oltre 20.000 € con un “9”. Vicari (PA) – 20.000 € con un “8” Doppio Oro

Una distribuzione che conferma l’Isola tra le regioni più fortunate del concorso.

