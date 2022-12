Modica e Scicli a “Una vita in vacanza” su Italia Uno. Con un inedito Giovanni Caccamo a raccontare le meraviglie delle città barocche

E’ andata in onda oggi pomeriggio la puntata del programma di Italia Uno “Una vita in vacanza” dedicata al Val di Noto e in particolare a Modica, Scicli e Vendicari.

Condotta da Maddalena Corvaglia e dal comico Gianluca Fubelli “Scintilla”, la puntata è stata l’occasione per ripercorrere le splendide città barocche in modo divertente e non convenzionale.

I due conduttori, accompagnati da un cicerone d’eccezione, il cantautore modicano Giovanni Caccamo, hanno “giocato” a mo’ di quiz per vincere la puntata.

A Modica, i nostri conduttori hanno fatto un salto nel laboratorio artigianale di un maestro del cioccolato, spiegando così il procedimento di realizzazione del cioccolato. A Scicli, invece, hanno corso per tutta la città in una sorta di caccia al tesoro, passando per la chiesa della Madonna delle Milizie, l’antica farmacia, il museo del costume e piazza Busacca. A Vendicari, invece, si sono recati alla scoperta della riserva e in particolare dei fenicotteri rosa.

Ha vinto la puntata, infine, “Scintilla”.