Modica digitalizza l’imposta di soggiorno: nuovo software per monitorare i flussi turistici

La città di Modica compie un passo deciso verso la digitalizzazione del settore turistico. Il Comune ha infatti introdotto un nuovo software gestionale per la rilevazione e il monitoraggio dell’imposta di soggiorno, uno strumento già adottato in alcune delle principali destinazioni turistiche italiane e pensato per rendere più efficiente la governance del comparto.

Secondo l’assessore al Turismo Tino Antoci, la piattaforma rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione dei dati e dei servizi collegati all’accoglienza. L’obiettivo è semplificare le procedure per le strutture ricettive e, allo stesso tempo, consentire all’amministrazione di disporre di informazioni aggiornate e affidabili sui flussi turistici.

Monitoraggio in tempo reale e integrazione con le piattaforme di prenotazione

Il nuovo sistema gestionale sarà collegato ai principali portali di prenotazione online, tra cui Booking.com e Airbnb, permettendo una rilevazione capillare delle presenze e un controllo costante degli arrivi e delle partenze.

Le strutture ricettive potranno utilizzare gratuitamente la piattaforma per le operazioni di check-in e check-out e per gli adempimenti amministrativi obbligatori, inclusa la gestione dell’imposta di soggiorno tramite il sistema nazionale PagoPA. L’integrazione digitale consentirà di superare procedure frammentate, migliorando l’efficienza e riducendo i margini di errore.

I dati come leva strategica per il turismo

L’introduzione del software non rappresenta soltanto un aggiornamento tecnologico, ma una vera infrastruttura strategica per la pianificazione turistica. La disponibilità di macro-dati affidabili permetterà di analizzare l’andamento delle presenze durante l’anno, individuare periodi di maggiore affluenza o eventuali flessioni e programmare interventi mirati per rafforzare l’attrattività della città.

Webinar informativo per le strutture ricettive

Un primo momento operativo sarà il webinar organizzato dal Comune di Modica il 19 febbraio 2026 alle ore 16:00, durante il quale verrà illustrato il funzionamento della piattaforma e saranno fornite indicazioni pratiche agli operatori del settore.

Il software è stato acquisito grazie a fondi europei ed è stato contrattualizzato per quattro anni senza costi per l’ente comunale, una scelta che punta a coniugare innovazione amministrativa e sostenibilità economica.

