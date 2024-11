Modica: denunciati due pregiudicati, controllati anche 12 esercizi pubblici

Controllati 12 esercizi pubblici, 165 persone e denunciati due pregiudicati. Sono questi alcuni dei risultati ottenuti durante il fine settimana dalla polizia, in collaborazione con i carabinieri e la guardia di finanza a Modica. Questi interventi, decisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, mirano a garantire una maggiore sicurezza e a monitorare il rispetto delle normative amministrative e di sicurezza da parte degli esercizi commerciali.

I dettagli delle operazioni

I controlli si sono concentrati in particolare sul centro storico di Modica e nelle aree limitrofe, frequentate da molti cittadini. Grazie alla presenza visibile delle forze dell’ordine, l’operazione ha ottenuto un riscontro positivo da parte degli esercenti locali, che hanno espresso apprezzamento per l’attenzione alla sicurezza.

Sono state identificate 165 persone, 12 controlli effettuati su esercizi pubblici, 2 denunce a cittadini italiani pregiudicati: uno per resistenza a Pubblico Ufficiale e violazione del DASPO Urbano, l’altro per oltraggio a Pubblico Ufficiale. Inoltre, è stata comminata 1 sanzione amministrativa al gestore di un locale per violazione dell’ordinanza sindacale sui pubblici esercizi e 1 segnalazione ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 a un cittadino italiano trovato in possesso di hashish.

