Modica celebra l’eredità di Danilo Dolci con la presentazione del libro di Giuseppe Maurizio Piscopo

Venerdì 5 dicembre 2025 alle ore 18:00, presso la Bottega Casa “Don Puglisi” di Modica, si terrà la presentazione del volume “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” di Giuseppe Maurizio Piscopo. L’incontro sarà moderato dal presidente della Cooperativa “Don Puglisi”, Maurilio Assenza, e vedrà la partecipazione dell’autore e di Amico Dolci, Presidente del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci.

Un’occasione per riscoprire un protagonista dell’impegno civile in Sicilia

Sociologo, educatore e attivista nonviolento, Danilo Dolci ha dedicato la sua vita alla promozione dello sviluppo comunitario, alla lotta contro l’emarginazione e alla costruzione di pratiche educative fondate sull’ascolto e sulla partecipazione attiva. Attraverso le sue inchieste sociali e le iniziative di mobilitazione nonviolenta, Dolci ha lasciato un patrimonio di strumenti e visioni ancora oggi attualissimo.

In un periodo caratterizzato da nuove fragilità sociali e dalla necessità di rafforzare la coesione comunitaria, il suo messaggio resta un punto di riferimento imprescindibile. Il libro di Piscopo rappresenta un invito a riflettere sul ruolo delle comunità, della scuola, delle istituzioni e della cittadinanza attiva nella costruzione di un futuro più giusto e partecipato.

Iniziativa aperta alla cittadinanza e alle scuole

L’iniziativa, promossa dalla Cooperativa “Don Puglisi”, con il sostegno della BCC di Pachino e il patrocinio dei Comuni di Modica e Ragusa, è aperta a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle realtà associative e a chiunque desideri approfondire l’importante eredità di Danilo Dolci.

© Riproduzione riservata