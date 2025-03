Modica celebra la Pasqua con una suggestiva mostra fotografica

Modica si prepara a celebrare la Pasqua attraverso l’arte della fotografia con una mostra collettiva organizzata dal Gruppo Fotografico Luce Iblea in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso. L’esposizione verrà inaugurata martedì 1 aprile 2025 alle ore 18:30 nelle prestigiose sale della Società di Mutuo Soccorso in Corso Umberto I e rimarrà aperta al pubblico fino al 10 aprile.

Il tema centrale della mostra è la Pasqua, uno dei momenti più significativi dell’anno, vissuto con grande partecipazione dalla comunità. Attraverso una serie di scatti in bianco e nero e a colori, i fotografi hanno catturato i momenti più intensi della Settimana Santa, dai preparativi fino all’evento centrale della Resurrezione.

Le immagini in esposizione raccontano non solo la ritualità della celebrazione, ma anche il profondo senso di unione che caratterizza questo periodo dell’anno. Da ovest a est, dai monti al mare, la Sicilia intera si ferma per condividere lo stesso sentimento di fede e speranza. La Pasqua diventa così una festa corale, capace di unire l’intera comunità in un unico respiro di dolore e di gioia.

La mostra offre uno spaccato autentico delle tradizioni locali, rivelando il coinvolgimento emotivo e spirituale della popolazione. Le fotografie testimoniano come la Pasqua sia un vero e proprio capodanno spirituale, un momento di rinnovamento in cui la vittoria del bene sul male viene celebrata con intensità e partecipazione.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Un’occasione imperdibile per immergersi nella suggestiva atmosfera della Settimana Santa attraverso l’obiettivo di talentuosi fotografi che hanno saputo cogliere la profondità e la bellezza di questa festa.

