Modica capitale della pallavolo giovanile: domani la Final Six regionale Under 13 maschile

Modica si prepara a diventare il centro della pallavolo giovanile siciliana. Domani la città della Contea ospiterà infatti la fase regionale del campionato Under 13 maschile, con le migliori squadre dell’Isola pronte a contendersi il titolo in una giornata interamente dedicata allo sport giovanile.

L’evento è organizzato dalla Volley Modica NextGen con il patrocinio della FIPAV Sicilia e del Comitato Territoriale Monti Iblei, e vedrà la disputa della Final Six regionale tra la struttura geodetica di via Fabrizio, nel quartiere Sacro Cuore, e il PalaRizza di Modica Alta.

Due gironi e una finale per il titolo regionale

La formula del torneo prevede due triangolari che si svolgeranno in contemporanea nella mattinata. Le migliori squadre dei due raggruppamenti si sfideranno poi nel pomeriggio per la conquista del titolo regionale Under 13 maschile.

Nel Girone A, di scena al Geodetico di via Fabrizio, sono inserite Roomy Giunic Catania, Team Volley Messina e Libertas Partanna. Nel Girone B, che si giocherà al PalaRizza, saranno invece protagoniste Volley Modica NextGen, Giavì Pedara e Terrasini & Isola Palermo.

Le gare prenderanno il via alle 10.30 con un fitto programma che accompagnerà l’intera mattinata fino alle 12.30, quando si chiuderà la fase a gironi.

Il programma della giornata

La giornata si aprirà con gli incontri dei due triangolari. Al Geodetico si sfideranno Roomy Giunic Catania e Team Volley Messina, mentre Libertas Partanna affronterà successivamente le altre contendenti del girone. Al PalaRizza, invece, la Volley Modica NextGen esordirà contro Giavì Pedara, mentre Terrasini & Isola Palermo completerà il gruppo B con le proprie sfide.

Nel pomeriggio, alle 17.30 al PalaRizza, è in programma la finalissima tra le vincitrici dei due gironi, che assegnerà il titolo regionale Under 13 maschile.

Modica protagonista anche con lo Scouting Day

Accanto alla competizione regionale, il PalaRizza ospiterà anche un importante appuntamento dedicato alla crescita dei giovani atleti. Domenica 17 maggio, a partire dalle 10.30, si svolgerà infatti lo “Scouting Day” del Sicilia Volley Academy, riservato ai ragazzi nati tra il 2012 e il 2014.

Le iscrizioni sono ancora aperte e possono essere effettuate tramite modulo online o contattando i numeri 339/7724994 e 340607396, offrendo così un’ulteriore opportunità di visibilità e crescita per i giovani talenti del volley siciliano.

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