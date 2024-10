Modica Calcio, prima sconfitta stagionale: alla Nebros basta un rigore di Scolaro per i tre punti

Il Modica Calcio incappa nella prima battuta d’arresto della stagione, cedendo alla Nebros per 1-0 in una trasferta insidiosa. Nonostante una prestazione coraggiosa e tante occasioni, ai rossoblu è mancata la precisione sotto porta, complici anche due traverse colpite. Il rigore di Scolaro al 31’ del primo tempo ha deciso un match in cui la fortuna non ha sorriso agli uomini di Ferrara.

Fin dall’inizio, il Modica si è presentato con un atteggiamento propositivo, costruendo azioni pericolose. Al 18’, Belluso ha lanciato in porta Idoyaga che, con un sinistro potente, ha colpito la traversa. Al 22’, un cross insidioso di Maimone non ha trovato nessuno pronto a spingere la palla in rete. Ma alla mezz’ora, su un’ingenuità difensiva di Mollica, l’arbitro ha concesso il rigore decisivo, trasformato da Scolaro con freddezza.

Il Modica ha continuato a premere nella ripresa. Al 13’, Idoyaga ha sfiorato il palo su punizione, e dieci minuti dopo, ha visto il suo tiro bloccato da Mittica. La traversa ha negato ancora la gioia del gol a Maimone al 30’, direttamente da calcio d’angolo, mentre al 35’ Arquin ha fallito da due passi di testa. Nonostante i numerosi tentativi, la squadra di Ferrara non è riuscita a sfondare, dovendosi arrendere al risultato.

Nel post-partita, mister Ferrara ha espresso amarezza per la sconfitta: “È una di quelle partite in cui potevamo tirare per ore e la palla non sarebbe entrata. Peccato, ma dobbiamo ripartire da ciò che di buono abbiamo fatto oggi. Nelle prossime gare serve più cattiveria sotto porta, ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi.”

Nebros-Modica 1-0

Marcatori: 31’ rig. Scolaro (N)

Nebros: Mittica, Conti, Spinella, Petrullo, Sciotto, Bontempo, Scolaro, Spanò, Traviglia, Di Vita, De Gaetano.

Modica: Pontet, Mollica, Cacciola, Francofonte, Schembari, Cappello, Maimone, Palmisano, Arquin, Idoyaga, Belluso.

Allenatore: Pasquale Ferrara.

Il Modica dovrà subito rimettersi in carreggiata, con l’obiettivo di riscattarsi nel prossimo match casalingo contro il Real Siracusa.

