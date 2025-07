Modica Calcio, prima conferma di peso: Salvatore Incatasciato resta in rossoblù

Inizia a prendere forma il Modica Calcio targato Filippo Raciti, e lo fa partendo da una certezza: Salvatore Incatasciato continuerà a vestire la maglia rossoblù anche nella prossima stagione. Una notizia accolta con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori, che ritrovano in lui uno dei simboli più autentici dell’identità modicana.

Centrocampista di sostanza e cuore, Incatasciato rappresenta da anni un punto fermo della squadra: grinta, corsa e senso di appartenenza sono le qualità che lo hanno reso un leader silenzioso ma imprescindibile. Non è un caso che la nuova guida tecnica abbia voluto subito ripartire da lui. «È un esempio per tutti», avrebbe commentato lo staff rossoblù.

Un uomo spogliatoio, dentro e fuori dal campo

Non solo rendimento e affidabilità sul terreno di gioco: Incatasciato si è distinto per la sua dedizione quotidiana, per l’equilibrio portato all’interno dello spogliatoio e per la capacità di fare gruppo senza mai cercare i riflettori. Uno di quei giocatori che costruiscono spogliatoi vincenti, passo dopo passo, allenamento dopo allenamento.

La fiducia della società: “Uomini prima che calciatori”

Confermarlo è stato un atto di coerenza e progettualità da parte del presidente Pitino e del direttore Gugliotta, che hanno messo al centro del nuovo corso valori umani e senso di squadra. E Incatasciato incarna perfettamente questa filosofia: non solo un calciatore, ma un pezzo di storia viva del Modica Calcio.

Ancora un anno da protagonista

Il centrocampista è pronto a vivere un’altra stagione da protagonista, con l’umiltà di sempre e la voglia di contribuire a scrivere una nuova pagina importante per il club. Un tassello solido su cui costruire ambizioni e futuro.

