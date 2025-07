Modica Calcio, il muro si rafforza: ufficiale l’arrivo di Ibrahime Mbaye in difesa

Dopo l’ingaggio di Intzidis, il Modica Calcio continua a blindare la retroguardia: è ufficiale l’arrivo del centrale difensivo Ibrahime Mbaye, classe ’96, profilo di esperienza e affidabilità per la categoria, che ha deciso di sposare il progetto ambizioso di mister Raciti e del duo dirigenziale Pitino-Gugliotta.

Mbaye, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Crotone, ha esordito tra i professionisti con la Viterbese in Serie C. Da lì una carriera solida in Serie D, con esperienze significative a Roccella, Troina, Casale, Locri, Ragusa, Enna e Licata. Un difensore strutturato, forte fisicamente e abituato a battaglie nei campi più difficili del campionato dilettantistico.

L’approdo al Modica segna per Mbaye una nuova tappa, all’interno di una realtà che ha dimostrato fin da subito ambizione e passione. Dopo Intzidis, è lui il secondo pilastro difensivo che si inserisce nel nuovo impianto rossoblù: una coppia centrale dal profilo internazionale e dall’indubbia esperienza, pronta a proteggere i pali difesi da Romano.

Il Modica costruisce così il proprio “muro difensivo” con intelligenza e lungimiranza. Ora la palla passa al campo, dove si deciderà chi avrà la forza per abbatterlo.

