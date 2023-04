Modica Calcio, Betta: “Rammarico per quello che avremmo potuto dare”

È un bilancio schietto quello che stila mister Giancarlo Betta al termine della stagione del Modica Calcio. “Bisogna essere sinceri: potevamo fare sicuramente di più, ma l’evoluzione della stagione ci ha visti comunque tra i protagonisti, nonostante fossimo matricola. Personalmente – dice Betta – devo scindere in due il film della stagione. Arrivavamo da un’annata straordinaria ma, com’è ovvio che fosse, ad inizio campionato abbiamo dovuto cambiare un po’ l’impostazione di gioco ed alcune dinamiche. Nel girone d’andata abbiamo avuto un ruolino di 2 punti a partita, ma eravamo tutti convinti che c’erano degli ampi margini di miglioramento e questo ci faceva ben sperare. Nella seconda parte della stagione, da quando sono richiamato alla guida della squadra, ho puntato a rispolverare quello spirito di gruppo e quella consapevolezza dei mezzi che, nel finale, ci ha permesso di sfiorare l’accesso ai play off. Il grande rammarico è proprio questo – ammette il tecnico siracusano -: aver dimostrato in campo di non essere inferiori a nessuna squadra, come attestato dalle prove contro Taormina e Nuova Igea”.



Giancarlo Betta fissa due istantanee come “cartoline” della stagione. “Il momento più emozionante è stato quello legato al successo in casa contro il Siracusa. È lì che abbiamo avuto piena contezza del potenziale di questo organico e soprattutto di avere un grande supporto da parte dei tifosi e di tutta la città. Questo non è mai mancato ed anzi, l’altro momento decisivo della stagione coincide anche con il massimo dell’entusiasmo che abbiamo respirato attorno alla squadra. Mi riferisco alla partita casalinga contro la Nuova Igea Virtus, con la grande cornice di pubblico. Il rammarico per quella partita e per non essere riusciti a dare la vittoria ai nostri tifosi, rimarrà a lungo. Ma bisogna ripartire da quanto accaduto quest’anno. La società, che ringrazio, è sana e saprà fare tesoro di una stagione che ha dato tanto a ciascuno di noi”.