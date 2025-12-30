Modica brinderà al nuovo anno con il tradizionale Concerto di Capodanno al Teatro Garibaldi

Modica si prepara a dare il benvenuto al nuovo anno con uno degli appuntamenti culturali più attesi: il Concerto di Capodanno della Fondazione Teatro Garibaldi, in programma nello storico teatro cittadino. Un evento ormai divenuto tradizione, capace di unire musica, eleganza e spirito augurale, richiamando ogni anno un pubblico numeroso e appassionato.

Protagonista della serata sarà l’Orchestra della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, diretta dal Maestro Mirko Caruso, affiancata dalle voci del soprano Chiara Notarnicola, del tenore Alberto Profeta e dal Coro. Il programma propone un viaggio affascinante nel grande melodramma italiano e nella musica sinfonica, con pagine celebri di Bellini, Verdi, Mascagni, Rossini e Puccini, fino alla festosa chiusura affidata all’intramontabile valzer “Sul bel Danubio blu” di Johann Strauss.

Dall’intensità drammatica di Norma e Nabucco, alla lirica intimità de La Bohème, passando per l’energia verdiana e il verismo di Cavalleria rusticana, la scaletta è pensata per coinvolgere ed emozionare, alternando momenti di grande pathos a pagine di brillante leggerezza, nel pieno spirito del Concerto di Capodanno.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale portato avanti dalla Fondazione Teatro Garibaldi, confermando il ruolo centrale del teatro come luogo di incontro, identità e crescita artistica per la città di Modica.

