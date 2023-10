Modica: automobilista milanese denunciato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

Un 41enne di Milano è stato denunciato dalla polizia locale di Modica per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. I fatti si sono svolti in corso Umberto. Una pattuglia ha notato un’auto che, improvvisamente, nonostante la doppia striscia longitudinale, eseguiva l’inversione di marcia. L’automobilista è stato fermato: ha esibito patente e carta di circolazione ma alla richiesta dell’assicurazione ha sottratto con forza i documenti tenuti in mano dall’agente.

LA DENUNCIA

Poi, si è rifiutato di farli vedere e in presenza della gente ha dichiarato: “Tanto questi signori non mi faranno nulla. Casomai gliela faccio pagare mettendoci quattro avvocati”. A questo punto ha messo in moto e si è allontanato. Avviate le indagini, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.