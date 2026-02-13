Modica arriva il “Voglio Dire Piazza Matteotti Party” con ospite speciale Renée La Bulgara

C’è grande attesa a Modica per l’evento che domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 21:00, trasformerà Piazza Matteotti nel centro nevralgico della musica e della creatività giovanile. Il “Voglio Dire Piazza Matteotti Party” non sarà semplicemente una festa, ma il momento celebrativo di un progetto ambizioso, “Voglio Dire”, nato per dare spazio, voce e protagonismo alle nuove generazioni del territorio.

La storica piazza del centro cittadino diventerà per una notte un grande palcoscenico a cielo aperto, dove energia, talento e partecipazione si fonderanno in un evento pensato dai giovani e per i giovani.

Teen Spirit: il talento locale accende il pre-serata

Il cuore pulsante della prima parte della serata sarà l’esibizione dei ragazzi dell’area Teen Spirit, autentica vetrina per i talenti emergenti modicani. Giovani artisti che, negli ultimi mesi, hanno lavorato intensamente per costruire performance capaci di raccontare linguaggi e sonorità contemporanee.

A guidarli nella direzione artistica è stato Ajcryboi, che ha saputo cucire addosso all’evento un’identità fresca, dinamica e profondamente legata alle tendenze musicali più attuali. Il risultato si preannuncia come un mix esplosivo di suoni, performance e contaminazioni artistiche, con l’obiettivo di mettere al centro il talento locale.

Grande ospite: Renée La Bulgara

Il climax della serata arriverà con l’ingresso in scena della special guest del progetto: Renée La Bulgara. Dj, speaker radiofonica e performer di fama internazionale, Renée porterà in piazza l’energia che l’ha resa una delle figure più iconiche della dance scene italiana.

La sua presenza rappresenta molto più di un semplice momento spettacolare: è il simbolo di un ponte tra realtà locali e professionisti di alto profilo, un’occasione concreta per i giovani di confrontarsi con modelli di successo e immaginare il proprio futuro artistico con maggiore consapevolezza.

Una sinergia per il territorio

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i giovani, l’associazione ATOS e il Comune di Modica, con il supporto della Regione Siciliana e del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

«La collaborazione tra i giovani, l’associazione ATOS ed il Comune di Modica giorno 15 darà vita ad un importante evento in Piazza Matteotti che porterà, oltre alla special guest Renée La Bulgara, anche tanti giovani modicani che si esibiranno sul palco della medesima piazza. Una cosa davvero importante sia per promuovere i ragazzi della città ma anche per dare uno spettacolo ai tanti giovani che hanno deciso di rimanere sul territorio e che vogliono trascorrere il Carnevale nel nostro centro storico», sottolinea Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche giovanili della città.

L’evento segna la conclusione di un percorso progettuale che ha coinvolto attivamente numerosi ragazzi, offrendo loro spazi di espressione e crescita. Ma, come evidenziato dall’assessorato, questa serata rappresenta anche un nuovo punto di partenza.

«È un’iniziativa che avvia la conclusione di quello che è stato il percorso del progetto “Voglio Dire”, un progetto sposato dall’assessorato alle Politiche Giovanili e che ha dato i suoi frutti coinvolgendo i giovani, dando la possibilità a molti ragazzi modicani di mettersi in gioco. Per quanto il progetto si chiuda con questo evento, questo è solamente l’inizio, in quanto ve ne sono tanti altri in cantiere pronti a fare la differenza. Aspettiamo tanti ragazzi e tante persone in Piazza Matteotti per venire a vedere i nostri giovani e soprattutto per passare una serata di sano divertimento».

L’appuntamento è dunque per domenica sera: una piazza storica, le luci della città e il ritmo dei nuovi talenti per una notte che promette di lasciare il segno. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza che voglia condividere un momento di festa, comunità e scoperta.

