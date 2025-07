Modica approva il nuovo PUMS: sì alla mobilità sostenibile, no al parcheggio a pagamento in piazzale Falcone-Borsellino

Uno strumento, quello approvato dalla maggioranza consiliare di oggi, che “generato” ai tempi dell’ex amministrazione Abbate ha subito nel tempo dei miglioramenti se non delle rivoluzioni. Una fra tutte la fruizione libera del parcheggio del piazzale Falcone-Borsellino che si prevedeva a pagamento e che oggi sarà fruibile in maniera gratuita. Palazzo San Domenico che ascolta, che fa sue le richieste e le esigenze dei cittadini, che non “snobba” le proposte che arrivano da esponenti politici di diversa estrazione, che “incassa” le astensioni mettendole nell’angolo. La città di Modica avrebbe potuto non aver questo piano (per le sue dimensioni che non arrivano a 100mila abitanti) ma la convinzione che il futuro di un territorio è rappresentato dalla programmazione che vola alto e lascia dietro rigori ed incomprensioni ha fatto da traino perchè diventasse realtà. Uno strumento che avrebbe potuto rimanere chiuso ad ingiallire in un cassetto delle stanze municipali ed invece è stato letto, riletto, confrontato, portato in aula ed infine approvato.

“Siamo a sostegno dei tanti residenti modicani contrari all’istituzione del senso unico in Via Cesare Battisti e di Via Nazario Sauro -zona Dente – sottolinea in una nota la maggioranza consiliare – ed abbiamo votato favorevolmente e in modo coeso per la fruizione libera del parcheggio del piazzale Falcone- Borsellino che era previsto invece a pagamento. Un voto che ha visto l’approvazione di tutti e tre gli emendamenti al PUMS presentati dal consigliere Spadaro, che ha tenuto conto delle esigenze dei cittadini e delle loro legittime richieste”. E la presidente del Consiglio comunale Maria Cristina Minardo parla di trasparenza e responsabilità: “un gesto semplice in coerenza con la politica trasparente e responsabile promossa da questa amministrazione – commenta – un segnale politico e di responsabilità, un esempio di democrazia partecipata che rende i cittadini modicani parte attiva. Il voto unanime dei consiglieri di maggioranza dimostra che non esistono colori politici e che l’amministrazione è a fianco dei cittadini e ascolta la voce della città”.

Il sì agli emendamenti proposti dal consigliere del Pd Giovanni Spadaro.

Sono emendamenti che hanno apportato modifiche significative al piano originale e cioè la gratuità nella fruizione del parcheggio del piazzale Falcone Borsellino che permetterà un accesso facilitato ai cittadini e ai visitatori. E poi ancora le modifiche alla viabilità nelle vie Cesare Battisti e Nazario Sauro con l’istituzione del senso unico che arriva dopo aver preso atto delle osservazioni presentate dai tanti residenti, preoccupati del fatto che ci sarebbe stato un peggioramento nella viabilità e nella vivibilità nel Quartiere d’Oriente.

“Quando ci siamo insediati, il piano era già stato redatto. Non ne abbiamo condiviso il metodo, né abbiamo gestito la fase di partecipazione. Ma abbiamo scelto di non bloccarci in una logica di contrapposizione – commenta l’assessore alla mobilità Antonio Drago – abbiamo scelto di prenderci la responsabilità politica di portarlo avanti, migliorarlo, metterlo a terra. Perché, pur non essendo nostro per origine, oggi è nostro per responsabilità. Il rapporto ambientale preliminare ci restituisce una fotografia chiara delle criticità: l’uso massiccio dell’auto privata, la quasi totale assenza di mobilità ciclabile, la scarsa attrattività del trasporto pubblico, un’organizzazione della sosta non efficiente. Sono dati, non opinioni”.

