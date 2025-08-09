Modica, aperto al pubblico il cantiere di restauro dei Teleri della Passione

Un’occasione rara per unire fede, arte e storia. Presso la Chiesa di San Paolo Apostolo sarà possibile visitare, per tutta l’estate e fino a ottobre, il cantiere di restauro dei Teleri della Passione, un ciclo pittorico di straordinario valore, unico in Sicilia, arrivato fino a noi quasi completo.

Le tele, rinvenute nel 2021 in un magazzino della chiesa in condizioni precarie, sono oggi al centro di un importante intervento di recupero finanziato dalla Regione Siciliana. Il ritrovamento ha acceso l’entusiasmo della comunità, portando alla nascita di un comitato spontaneo composto dal parroco, dall’Associazione La via delle Collegiate, da fedeli, studiosi e cittadini appassionati di arte e storia locale.

Dopo mesi di iniziative e raccolta di consensi, a gennaio 2025 è arrivato lo stanziamento dei fondi che ha reso possibile l’avvio del restauro. Il cantiere, allestito nei locali della sacrestia, sarà visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 17:30, con apertura continuata.

«Con questa iniziativa – spiegano dall’Associazione La via delle Collegiate – arricchiamo l’offerta culturale di Modica, offrendo la possibilità di scoprire non solo una delle chiese più belle della città, inserita nel progetto del Cammino Mariano, ma anche opere che rischiavano di essere dimenticate e perdute».

