Modica Alta, scontro tra minicar e bici: ferito un bambino di 10 anni

A ricostruire l’incidente sono stati gli agenti della Polizia Locale di Modica, intervenuti sul posto dopo l’allarme scattato a seguito dell’impatto, avvenuto ieri sera a Modica Alta. A scontrarsi sono stati una minicar, condotta da un ragazzo di sedici anni, e una bicicletta, a bordo della quale si trovava un bambino di otto anni.

Teatro dell’incidente è stata via Verga, luogo in cui sono confluiti sia il 118 che la Polizia Locale. In ambulanza, il bambino è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore – Nino Baglieri”, dove i sanitari lo hanno preso in cura.

Trenta giorni di prognosi: questo il responso medico del referto. Il bambino non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono tali da dover essere tenuto sotto stretta osservazione medica.

Agli agenti della Polizia Locale spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente.

