Modica Alta, al via il restauro dei portoni della Chiesa di San Giovanni

Consegnati i lavori di restauro dei tre portoni lignei sul prospetto principale della Chiesa di San Giovanni a Modica Alta, uno dei simboli più rappresentativi della città.

Un finanziamento da 32 mila euro

L’intervento è reso possibile grazie a un emendamento da 32 mila euro presentato dall’Onorevole Ignazio Abbate, che l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali ha trasferito alla Soprintendenza di Ragusa. I lavori prevedono la rimozione degli strati di vecchie vernici, lo smontaggio della ferramenta originale e delle parti danneggiate, la ricostruzione con legni simili per essenza e proprietà, e infine la nuova verniciatura.

Verso ottobre nuove esposizioni

Anche il parroco, Don Roberto Avola, aveva più volte sollecitato l’intervento sin dal suo insediamento. Al termine dei lavori, la facciata di San Giovanni sarà nuovamente un simbolo da mostrare con orgoglio. Inoltre, con ogni probabilità a metà ottobre saranno esposte le tele di San Francesco da Paola, San Giuseppe Morente, Santa Margherita e Santa Maddalena, custodite nella stessa chiesa e restaurate grazie a un altro finanziamento del 2024.

