Modica: al via l’allargamento della SP51 “Modica – Passo Gatta” con fondi regionali

Finalmente prende forma uno dei progetti più attesi per la viabilità modicana. La SP51, arteria strategica che collega Modica al Passo Gatta, sarà oggetto di lavori di allargamento grazie ai fondi stanziati dal Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, destinati al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, per un importo di 1.611.920,97 euro.

L’intervento riguarda un primo stralcio di circa un chilometro, che si estenderà dal ponte Passo Gatta fino all’ingresso del centro abitato di Modica. I lavori prevedono l’allargamento della carreggiata, la regimentazione delle acque, la risagomatura del tracciato e la sistemazione delle parti a valle e a monte della strada, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza di un’arteria storicamente considerata pericolosa e spesso teatro di incidenti.

Oltre alla sicurezza, l’allargamento della SP51 rappresenta un’importante valvola di sfogo per il traffico proveniente da Modica Alta e Modica Bassa verso Frigintini, migliorando la mobilità e riducendo i rischi per automobilisti e residenti.

L’opera, che rientra in un più ampio pacchetto di finanziamenti per la Provincia di Ragusa per un totale di poco più di 3,9 milioni di euro, sarà appaltata non appena completati tutti gli iter burocratici. È previsto che ulteriori fondi vengano reperiti per completare l’intero progetto, atteso dai modicani da almeno 50 anni.

A darne notizia è stato l’Onorevole Ignazio Abbate, che ha seguito da vicino l’iter per garantire la realizzazione di questo importante intervento infrastrutturale.

