Modica: 61enne becccato mentre rubava energia elettrica per il suo esercizio commerciale

I Carabinieri della Stazione di Modica hanno arrestato un uomo di 61 anni, originario di Pozzallo ma residente a Modica, titolare di una pescheria, per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

I militari, supportati dal personale del servizio E-Distribuzione del gruppo ENEL, hanno notato una manomissione del contatore ENEL all’interno del negozio del 61enne. Questa manipolazione, effettuata con l’uso di un magnete, ha consentito al sospettato di sottrarre illegalmente energia elettrica dalla rete pubblica. Gli ispettori dell’ENEL hanno constatato una sottrazione di corrente elettrica pari a oltre il 60%, e hanno iniziato a quantificare il danno.

L’ARRESTO



L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Successivamente, su disposizione del magistrato di turno presso la procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa, l’uomo è stato rilasciato, poiché non è stata ritenuta necessaria l’applicazione di misure coercitive.