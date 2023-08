Miriam Leone è incinta. Dopo il matrimonio sfarzoso a Scicli e al Castello di Donnafugata, inizia “il mio nuovo viaggio”

La notizia è lanciata in copertina, su Vanity Fair. L’attrice siciliana Miriam Leone, ex concorrente di Miss Italia, è incinta. E come dice il titolo in copertina è “il mio nuovo viaggio”. La notizia è anticipata sui canali social della rivista che nel sottotitolo spiega che iniziata un’altra avventura come attrice, come donna, come madre, la storia di un’artista che ha scelto di fare una rivoluzione gentile.

La rivista accompagna la notizia non solo con la foto in copertina ma anche con un’intervista che esce nel numero di metà agosto e che rivela dettagli intimi sulla sua esperienza di maternità. Questa rivelazione è particolarmente significativa, poiché in passato l’attrice aveva espresso il suo punto di vista riguardo alla maternità, sostenendo che la scelta di diventare madre non dovesse essere considerata un destino obbligato.

Nell’intervista, Miriam Leone conferma che la gravidanza è stata una sorpresa per lei. Ha rivelato di essersi accorta del suo stato prima ancora di effettuare un test di gravidanza, grazie a una piccola pancia che aveva notato e alla sensazione di beatitudine che la accompagnava. La notizia di aspettare un figlio ha cambiato il suo orizzonte, ma allo stesso tempo, lei continua a sostenere fermamente il diritto delle donne di scegliere se diventare madri o meno.

La rinomata attrice, nota per la sua carriera e il suo impegno nell’essere indipendente, riflette sul fatto che il cambiamento di prospettiva sulla maternità è stato un risultato naturale del suo percorso di vita e delle esperienze che ha affrontato. Miriam Leone afferma che il processo di accettazione della sua femminilità l’ha aiutata a vedere la maternità da una prospettiva diversa. Ha imparato ad apprezzare il suo essere donna in modo più profondo, accettando che la maternità non rappresenti il compimento unico e definitivo di una vita.

La futura mamma parla della gioia che la gravidanza le ha portato, descrivendo il bambino come un figlio desiderato e sottolineando che, nonostante questa nuova fase della sua vita, era già felice in un modo diverso. Ritiene che il diritto di ogni donna di scegliere riguardo alla maternità debba essere sempre tutelato, poiché ogni storia di maternità è unica e può contenere gioie, sofferenze o un’indifferenza pacifica. Nessuno ha il diritto di giudicare o imporre cosa sia giusto o sbagliato per un’altra persona riguardo a questa importante scelta di vita.

Questo periodo di gestazione ha aperto nuovi orizzonti per Miriam Leone. Si sente attratta dall’energia delle altre donne e desidera condividere esperienze e racconti con loro. Ha scoperto un aspetto del femminile che l’ha fatta innamorare nuovamente delle donne e del loro potere creativo, spesso sottovalutato o silenziato dalla società.

L’intervista si spinge anche nella sfera dei ricordi d’infanzia dell’attrice, che ritiene di essersi immaginata madre sin da piccola. Tuttavia, grazie al suo lavoro e all’esperienza di essere madre in contesti cinematografici, ha sempre sentito il legame speciale con i bambini e la profondità della tenerezza che scaturisce da quel rapporto. La sua gravidanza ha anche risvegliato una connessione con la sua linea femminile, riportandola indietro nel tempo e permettendole di sentire un legame con le generazioni passate di donne.