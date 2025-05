Milazzo, si sveglia dal coma e fugge dall’ospedale: seminudo in fuga per le vie della città

Un episodio surreale ha animato il centro a Milazzo: un uomo, reduce da un lungo coma, ha fatto perdere le sue tracce dal reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Fogliani” e si è ritrovato a correre quasi nudo, indossando soltanto un pannolone.

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia di Stato, il 25enne, residente nella zona dei Nebrodi con precedenti disturbi psicologici, si è “svegliato dal coma” e, in preda al panico o forse alla confusione, ha strappato i tubi del drenaggio e gli elettrodi che lo collegavano alle macchine. Senza che nessuno riuscisse a fermarlo, è uscito dal reparto con un unico indumento di protezione sanitaria: un pannolone.

Pochi minuti dopo, due ragazze lo hanno avvistato mentre correva a torso nudo lungo la statale, riprendendolo con lo smartphone e dando immediatamente l’allarme. Gli agenti in servizio sono intervenuti prontamente e lo hanno bloccato in via Ciantro, mettendo così fine alla sua fuga e riportandolo sotto le cure mediche necessarie.

Nel frattempo, il video – divenuto virale sui social locali – ha scatenato un acceso dibattito tra i cittadini su responsabilità e protocolli di sicurezza nelle strutture ospedaliere. Al paziente va ora garantito un percorso di ristabilimento in un ambiente protetto, anche alla luce delle sue condizioni

© Riproduzione riservata