Michelangelo Aurnia guida l’Ordine dei commercialisti di Ragusa

Michelangelo Aurnia è il nuovo presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Ragusa, eletto per il quadriennio 2026-2030 in una tornata elettorale caratterizzata da un’eccezionale affluenza alle urne, pari al 96%, che riflette la forte partecipazione e vitalità della categoria professionale nella provincia. L’elezione di Aurnia segna un momento di continuità e al tempo stesso di rinnovamento per l’Ordine, che per i prossimi anni sarà guidato da un Consiglio direttivo composto da professionisti con un ampio spettro di competenze e ruoli, tra i quali Tiziana Vitale, Luca Genovese, Carmelo Frasca, Sergio Cassisi, Patrizia Caccamo, Pina Bommaci, Alessandro Raniolo, Sergio Posata, Rosa Anna Paolino e Sonia Mallia. Classe 1980, nato a Caracas e laureato in Economia delle Amministrazioni Pubbliche presso l’Università Bocconi di Milano, Aurnia è il primo presidente modicano dell’ODCEC di Ragusa e vanta un percorso professionale consolidato nella consulenza societaria e fiscale. La sua esperienza comprende incarichi di rilievo nell’ambito dell’ordinistica professionale: è stato tesoriere uscente dell’Ordine, presidente della Commissione Crisi d’Impresa e dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti. Attualmente è titolare di uno studio di consulenza fiscale e societaria a Modica, con specializzazione nella contabilità degli enti pubblici. Nel suo intervento dopo l’elezione, Aurnia ha espresso impegno e senso di responsabilità, sottolineando la volontà di consolidare il ruolo dei commercialisti nel tessuto socio-economico locale. Il programma si pone l’obiettivo di dare un indirizzo di innovazione, autorevolezza e visione lungimirante alla categoria, affinché sia capace di governare il cambiamento con elevati standard di competenza ed etica professionale. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa rappresenta una delle principali istituzioni professionali locali, punto di riferimento per gli iscritti e interlocutore fondamentale nelle dinamiche economiche e formative del territorio. Con l’elezione di Aurnia si apre una nuova fase che punta a rafforzare la rappresentanza e la tutela dei professionisti, promuovendo al contempo iniziative di aggiornamento, networking e sviluppo nel campo della consulenza contabile, fiscale e societaria.

© Riproduzione riservata