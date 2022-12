Mercato ortofrutticolo di Vittoria perde possibile finanziamento Pnrr. E’ polemica

Il Comune di Vittoria ha perso l’opportunità di ottenere un finanziamento di 20 milioni di euro per il Mercato Ortofrutticolo a causa della “miopia amministrativa” del sindaco, secondo Alfredo Vinciguerra, capogruppo di Fratelli d’Italia. Il bando PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) misura M2C1 – Investimento 2.1, che prevedeva la destinazione di 150 milioni di euro per progetti fino a 20 milioni di euro, è scaduto alla fine di novembre. Tuttavia, Vittoria non è riuscita ad ottenere alcun finanziamento.

Secondo Vinciguerra, questa è un’occasione persa per il comparto agricolo, che avrebbe potuto beneficiare di importanti fondi per migliorare la struttura del mercato, da anni in cerca di interventi. In particolare, la mancanza di finanziamento rappresenta uno “smacco” per l’agricoltura vittoriese, che a parole il sindaco dice di voler tutelare, ma che nei fatti viene “condannata” dalla sua miopia amministrativa.

Il Presidente dell’Associazione Concessionari del Mercato ortofrutticolo di Vittoria, Giuseppe Zarba, ha affermato che questa è “un’occasione persa” per la struttura e per le prospettive di crescita che il finanziamento avrebbe potuto offrire. Ha aggiunto che l’amministrazione ha ignorato le richieste della struttura per oltre un anno e non ha proposto alcun percorso alternativo per sostituire i fondi PNRR.

Secondo Zarba, il mancato finanziamento rappresenta “il de profundis che rintocca pesantemente” sulla struttura e sulle prospettive di crescita del mercato, che sarebbe stato legittimato a partecipare ai fondi PNRR. Inoltre, ha sottolineato la “colpevole mancanza di ascolto” da parte dell’amministrazione, che ha costruito “invettive sulle scelte del passato” anziché concentrarsi sul bene della struttura e degli operatori che vi lavorano.

Vinciguerra ha concluso affermando che questa amministrazione, priva di progettualità e visione, è una “iattura” per la città, mentre Zarba ha ribadito la necessità di una “ripartenza” che passi attraverso la partecipazione a bandi e fondi come quelli del PNRR, in modo da garantire una maggiore sicurezza e prospettive di crescita per gli operatori del mercato ortofrutticolo