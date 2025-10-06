Memoria e sguardo al futuro: i Lions Scicli in campo per la salute di nonni e bambini

Il Lions Club di Scicli si conferma ancora una volta punto di riferimento per la comunità, con due iniziative di grande valore sociale dedicate al benessere mentale degli anziani e alla prevenzione visiva dei bambini.

Due azioni concrete, due momenti di attenzione verso chi più ha bisogno, nello spirito autentico del servizio che contraddistingue da sempre i Lions.

“Prendiamoci cura della memoria”: il benessere passa dalla mente

In occasione della Giornata di prevenzione e benessere cognitivo, le socie del Lions Club di Scicli, Stefania Carpino e Melania Carrubba, insieme alla psicologa Teresella Inì, hanno incontrato gli ospiti della Casa di riposo Scalari.

L’attività, accolta con entusiasmo, ha previsto la somministrazione di un questionario per monitorare lo stato cognitivo e l’attenzione, ma anche momenti di dialogo e leggerezza.

La dott.ssa Inì ha fornito indicazioni utili ai responsabili della struttura per proseguire il monitoraggio, sottolineando l’importanza della prevenzione nella salute mentale.

Come ricordano i Lions italiani, la salute mentale è un diritto e un valore da proteggere: è la base del benessere emotivo e relazionale di ogni individuo.

“Occhio ai bimbi!”: screening visivo gratuito all’asilo Babylandia

Il secondo service ha invece coinvolto i più piccoli, con la collaborazione dei giovanissimi del Club Cub. Nell’ambito del progetto nazionale “Occhio ai bimbi!”, il Lions Club di Scicli ha organizzato uno screening visivo gratuito all’asilo Babylandia.

L’attività, curata dalla dott.ssa Cerruto con il supporto della socia Rosa Pacetto, ha permesso di individuare diversi casi che necessitano di approfondimento oculistico e ortottico.

La direzione dell’asilo ha ringraziato i Lions per la preziosa collaborazione e per l’attenzione dimostrata verso la salute dei bambini.

Un impegno costante per la comunità

Con queste iniziative, il Lions Club Scicli rafforza il proprio ruolo attivo al servizio delle fasce più fragili della popolazione — anziani, bambini e famiglie in difficoltà — promuovendo salute, inclusione e solidarietà.

La presidente Stefania Carpino ha espresso la propria soddisfazione: “Essere Lions significa essere al servizio del territorio. Piccoli gesti possono migliorare la vita delle persone, e noi continueremo a farlo con dedizione e cuore”.

